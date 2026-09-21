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Рассчитан на миллион включений: умный выключатель Xiaomi, который можно установить даже в домах со старой проводкой, поступил в свободную продажу в Китае

Рассчитан на миллион включений: умный выключатель Xiaomi, который можно установить даже в домах со старой проводкой, поступил в свободную продажу в Китае

Новинка автоматически определяет тип электропроводки, получила ресурс до 1 млн срабатываний и может работать как беспроводная кнопка для умного дома Xiaomi Smart Switch 2, который ранее предлагался по предзаказу, поступил в свободную продажу в Китае по цене от 79 юаней против 69 юаней на этапе сбора средств.

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