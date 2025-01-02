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Никола Йокич набрал 23 очка, 17 подборов и 15 передач в победном матче с «Атлантой»

Центровой «Денвера» набрал 23 очка (8 из 16 с игры), 17 подборов и 15 передач в победной встрече (139:120).

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