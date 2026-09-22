Система «Паук» выявила украинские дроны по звуковым сигналам

Российская система «Паук» успешно обнаруживает дроны ВСУ по звуку, сообщает НПЦ «Ушкуйник». Система, представленная на выставке в Казани в июле, включает сеть датчиков и может идентифицировать дроны в радиусе более 1000 метров.
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