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Царьград

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Система «Паук» выявила украинские дроны по звуковым сигналам

Система «Паук» выявила украинские дроны по звуковым сигналам

Российская система «Паук» успешно обнаруживает дроны ВСУ по звуку, сообщает НПЦ «Ушкуйник». Система, представленная на выставке в Казани в июле, включает сеть датчиков и может идентифицировать дроны в радиусе более 1000 метров.

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