Система «Паук» выявила украинские дроны по звуковым сигналам

Российская система «Паук» успешно обнаруживает дроны ВСУ по звуку, сообщает НПЦ «Ушкуйник». Система, представленная на выставке в Казани в июле, включает сеть датчиков и может идентифицировать дроны в радиусе более 1000 метров.