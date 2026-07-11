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Мухова отыграла пять матчболов у Носковой и может стать первой за 21 год чемпионкой «Шлема», сделавшей это в финале

Каролина Мухова взяла второй сет у Линды Носковой в финале « Уимблдона » – 2:6, 7:5, идет третий сет.

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