Хакнем 23 марта легально пребывающие в РФ таджики в количестве трёх миллионов, проснулись в стране, где им абсолютно не рады.
Почему таджиков дома не ждут и зачем России их проблемы?
Комментарии
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Лена Елена
До 26 года терпеть чурок?! И только ли до 26-го??? Большой вопрос....
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5 час.
Gennady Sokolovsky
"Почему таджиков дома не ждут". Потому как "кормушка" маленькая", а желающих много.
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3 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Статья по теме: СССР – империя наоборот: http://kozyrev-gi.ru/pages/sssr-imperija-naoborot-patriotizm-i-natsiona/
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kozyrev-gi
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9 мин.
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