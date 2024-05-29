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Почему таджиков дома не ждут и зачем России их проблемы?

Почему таджиков дома не ждут и зачем России их проблемы?

Хакнем 23 марта легально пребывающие в РФ таджики в количестве трёх миллионов, проснулись в стране, где им абсолютно не рады.

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Комментарии
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Лена Елена
До 26 года терпеть чурок?! И только ли до 26-го??? Большой вопрос....
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5 час.
Gennady Sokolovsky
&quot;Почему таджиков дома не ждут&quot;. Потому как &quot;кормушка&quot; маленькая&quot;, а желающих много.
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3 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Статья по теме: СССР – империя наоборот: http://kozyrev-gi.ru/pages/sssr-imperija-naoborot-patriotizm-i-natsiona/
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kozyrev-gi
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9 мин.

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