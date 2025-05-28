КУРКИНО
MainВСЕ НОВОСТИЗАДАТЬ ВОПРОСОПРОСЫПАРКОВКИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

КУРКИНО

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В районе Куркино отметили юбилей

В этом году району исполнилось 40 лет, и в честь этого, для жителей был организован праздник.  Присутствующих ждала насыщенная программа: выступление творческихколлективов района Куркино, мастер-классы для детей и взрослых, анимационная площадка, потешный городок, спортивное ориентирование и настольные игры: шахматы и домино.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх