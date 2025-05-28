В районе Куркино отметили юбилей

В этом году району исполнилось 40 лет, и в честь этого, для жителей был организован праздник. Присутствующих ждала насыщенная программа: выступление творческихколлективов района Куркино, мастер-классы для детей и взрослых, анимационная площадка, потешный городок, спортивное ориентирование и настольные игры: шахматы и домино.