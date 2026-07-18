Петербуржцы массово жалуются на неработающий интернет

Жители Петербурга жалуются на работу мобильного интернета. Массово поступают сообщения о сбоях. Утром в субботу, 18 ноября, в городе на Неве зафиксировано множество жалоб, связанных со сбоем мобильного интернета в регионе.
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