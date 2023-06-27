Онс Жабер: «Женщины в теннисе идут на гораздо большие жертвы, чем мужчины»

«Безумие, потому что некоторые люди такие: «Мне незачем смотреть женский теннис, он скучный». Но откуда вы знаете? Если честно, женщины идут на гораздо большие жертвы, чем мужчины.
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