Боевикам закрыли рты: Солдатам ВСУ запретили использовать слово «отступление» Юлия СоколоваВооружённые силы Украины ввели правило, ограничивающее солдат в общении с журналистами — им запрещено употреблять слово «отступление» в описании ситуаций на линии фронта.
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