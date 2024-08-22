Теперь топовая Lada Vesta с ESP, датчиками света, дождя и боковыми подушками безопасности выглядит так. АвтоВАЗ опубликовал официальные фото

АвтоВАЗ объявил о возвращении в Lada Vesta ожидаемых многими опций и систем безопасности, а сейчас компания опубликовала изображения, демонстрирующие особенности интерьера и экстерьера полнофункциональной «Весты».
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