Первый в мире блок геотермальной станции нового поколения построен за 23 месяца — быстрее графика

Fervo Energy начала продажу электричества в сеть и замахнулась на 4 гигаватта общей мощности площадки в Юте Компания Fervo Energy объявила о запуске первого коммерческого блока своей геотермальной станции Cape Station в штате Юта.
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