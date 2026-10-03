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Первый в мире блок геотермальной станции нового поколения построен за 23 месяца — быстрее графика

Первый в мире блок геотермальной станции нового поколения построен за 23 месяца — быстрее графика

Fervo Energy начала продажу электричества в сеть и замахнулась на 4 гигаватта общей мощности площадки в Юте Компания Fervo Energy объявила о запуске первого коммерческого блока своей геотермальной станции Cape Station в штате Юта.

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