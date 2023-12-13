Данилов сообщил о горячих дискуссиях на заседаниях ставки командования ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в эфире телеканала «Рада», что несмотря на «горячие» заседания ставки командования ВСУ, слухи о расколе между политическими и военными силами страны не соответствуют действительности.
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