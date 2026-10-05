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Силуанов рассказал о пресечении незаконного вывоза из России $180 млн наличными

Силуанов рассказал о пресечении незаконного вывоза из России $180 млн наличными

Почти $180 млн иностранной валюты не дали вывезти из России с апреля по июль 2026 года — 291 случай пресечен, заявил Антон Силуанов.

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