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Царьград

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Прокуратура заставила ПВЗ оформить двух операторов в штат

Прокуратура заставила ПВЗ оформить двух операторов в штат

Прокуратура Петушинского района выявила в пункте выдачи заказов двух операторов, работавших по гражданско-правовым договорам с мая 2026 года, из-за чего они не получали больничные, отпускные и пенсионные отчисления.

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