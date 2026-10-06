Прокуратура заставила ПВЗ оформить двух операторов в штат

Прокуратура Петушинского района выявила в пункте выдачи заказов двух операторов, работавших по гражданско-правовым договорам с мая 2026 года, из-за чего они не получали больничные, отпускные и пенсионные отчисления.
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