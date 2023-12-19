Лидер Pink Floyd Уотерс: выступления на ТВ России угрожают другим знаменитостям

Лидер и один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что выступления на российском телевидении угрожают другим западным знаменитостям - их могут лишить возможности реализовывать другие собственные проекты.
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