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Лидер Pink Floyd Уотерс: выступления на ТВ России угрожают другим знаменитостям

Лидер Pink Floyd Уотерс: выступления на ТВ России угрожают другим знаменитостям

Лидер и один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что выступления на российском телевидении угрожают другим западным знаменитостям - их могут лишить возможности реализовывать другие собственные проекты.

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