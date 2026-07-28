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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торпедо» договорилось о продлении контракта с Соколовым («Сила спорта»)

«Торпедо» договорилось о подписании нового контракта с нападающим Егором Соколовым . Как сообщает «Сила спорта», форвард принял квалификационное предложение и проведет предстоящий сезон в составе « Торпедо ».

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