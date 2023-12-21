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  • Галина 123
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Чтоб дым глаза не ел

Чтоб дым глаза не ел

На встрече с мэром общественники одобрили инициативу. «Сам живу в деревянном доме и поставил анализаторы дыма, но вижу, что не все соседи обращают на это внимание, — сказал житель соседнего барака Василий Моргунов.

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