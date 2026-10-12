Во Вьетнаме появился целый район с русскими бабушками, пишут СМИ Пенсионерки из Новосибирска, Иркутска и Тюмени массово летят зимовать в популярный у туристов Нячанг: женщины за 55-60 сдают свои хрущевки, чего вполне хватает для полноценной жизни во Вьетнаме.