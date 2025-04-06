Электрический кроссовер Skoda Elroq RS стала самый быстрым автомобилем чешской марки

Skoda готовится запустить продажи нового спортивного электрического кроссовера Elroq RS. Вариант RS получил двухмоторную полностью электрическую силовую установку с полным приводом, мощность которой составляет 340 л.
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