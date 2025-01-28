«Военная хроника»: ВКС России изолируют район на западе от Курахова

«Военная хроника» заявила, что российская авиация начала изоляцию района на западе от Курахова. «Судя по всему, российская авиация начала полноценную изоляцию района боевых действий перед ударом России на запад от Курахова», — говорится в материале.
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