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Боррель заявил, разделенной Боснии в Европе нет места

Боррель заявил, разделенной Боснии в Европе нет места

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выступил перед СМИ после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза и, в частности, рассказал о ситуации в Боснии и Герцеговине (БиГ), 21 февраля сообщает информагентство N1.

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