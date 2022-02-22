Боррель заявил, разделенной Боснии в Европе нет места

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выступил перед СМИ после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза и, в частности, рассказал о ситуации в Боснии и Герцеговине (БиГ), 21 февраля сообщает информагентство N1.