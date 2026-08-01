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В горах Северной Осетии обнаружено тело пропавшего туриста из Воронежа

В горах Северной Осетии завершились поиски пропавшего туриста из Воронежа. Тело 43-летнего мужчины обнаружили специалисты Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России в районе скалы «Бараньи лбы» при выходе на плато Мидаграбинского ледника.

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