В горах Северной Осетии обнаружено тело пропавшего туриста из Воронежа

В горах Северной Осетии завершились поиски пропавшего туриста из Воронежа. Тело 43-летнего мужчины обнаружили специалисты Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России в районе скалы «Бараньи лбы» при выходе на плато Мидаграбинского ледника.
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