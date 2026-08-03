Как связаны наступление ВС РФ на Доброполье и удары ВСУ по складам Wildberries Главным событием минувшей недели в зоне проведения СВО стало наступление российской армии на Доброполье.
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Как связаны наступление ВС РФ на Доброполье и удары ВСУ по складам Wildberries Главным событием минувшей недели в зоне проведения СВО стало наступление российской армии на Доброполье.
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