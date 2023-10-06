Прокуратура требует в суде обязать правительство ХМАО оформить увольнение главы депспорта Артамонова по статье «Утрата доверия»

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа намерена лишить бывшего директора регионального департамента спорта Сергея Артамонова, уличённого в нарушении антикоррупционного законодательства, возможности занимать должности на государственной и муниципальной службе.
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