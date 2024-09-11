ВС РФ взяли в плен 6 боевиков ВСУ в Курской области — РИА Новости

Группу из шести боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли в плен военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области, 11 сентября сообщает РИА Новости.
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