До разрыва отношений с США один шаг. Что потом?

Игорь Подниекс

Да давно надо прекратить всякие отношения, первые это с Британией.следом США!!Надоели эти терпилы в Кремле.По сути они уже прекращены.Осталось только это закрепить на основе МИДа, или закона!!!.Больше уважать будут.А не наматывать сопли на кулак. как это делает очень терпеливый, а по сути терпила Путин.Штопаный "Гарант-терпила"