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До разрыва отношений с США один шаг. Что потом?

До разрыва отношений с США один шаг. Что потом?

Отношения России и США в глубочайшем кризисе. Наш МИД допускает, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если американские власти решат конфисковать российские активы или продолжат нагнетание военной эскалации на Украине.

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Комментарии
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Игорь Подниекс
Да давно надо прекратить всякие отношения, первые это с Британией.следом США!!Надоели эти терпилы в Кремле.По сути они уже прекращены.Осталось только это закрепить на основе МИДа, или закона!!!.Больше уважать будут.А не наматывать сопли на кулак. как это делает очень терпеливый, а по сути терпила Путин.Штопаный &quot;Гарант-терпила&quot;
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10 час.
АА
Алекс Архипов
Пора закончить эту тему. Конфисковать все пендоские вложения в наши ресурсы на данную сумму и не парить мозги людям.
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10 час.
ВН
Валерий Никитин
разрыв? мидовские перестанут пить вместе коллекционный коньяк за умной беседой в кожаных креслах под кубинскую сигару?
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10 час.

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