Закон о тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов вступил в силу

Максимальный срок — до девяти лет лишения свободы.фото: pixabay.com/imagii--> В России 12 октября вступила в силу статья Уголовного кодекса, согласно которой за сбор краснокнижных видов грибов и растений следует реальное наказание.
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