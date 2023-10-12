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Закон о тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов вступил в силу

Закон о тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов вступил в силу

Максимальный срок — до девяти лет лишения свободы.фото: pixabay.com/imagii--> В России 12 октября вступила в силу статья Уголовного кодекса, согласно которой за сбор краснокнижных видов грибов и растений следует реальное наказание.

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Уголовная ответственность за сбор плодовых тел грибов или за уничтожение мицелия?  Это как яблоко с яблони сорвать или яблоню с корнем выкорчевать?
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