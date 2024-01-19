Англосаксы "переименовали" Россию в Московию

Игорь Василевский

Вся история Руси, а затем и России - оболгана, извращена и явно переписана несколькораз. И, безусловно, постариались немцы-историки - миллеры и прочая мерзота... А началосьс того, что наш царь Петр I приказал свести под страхом смертной казни все летописи, якобы для переписи и размножения, в одно место. Естественно, они никуда больше не вернулись, а первоисточники были уничтожены... И вдруг появляется Слово о полку Игоревом -о котором ни до его никто ничего не слышал и ссылок нет... Никаких. Написанное минимум - 5летописцами... И сгоревшем при нашествии Наполеона... И это крайне сомнительный список стал основой несчетного количества всяких диссертаций от кандидатских до докторских с заходом а акамедики.... И на этой сомнительной цидуле строить историю государства Российского?? А здесь выныривают Рюрики - а кто они - а они из норманов (варягов, ибо русичи в корень бестолковы и ничего не умеют!!) и понеслось говно немецкое по европейским трубам мозговым... А как же новгородские берестяные грамоты?? Есть и более альтернативные исследования - Задорнова, не все в них исторично, но задуматься умного заставит. Неумному это не нужно... Кстати, одной из самых больших исторических загадок, вернее тайн, тщательно скрываемых историческойнацкой, является массовое захоронение у стен Даниловского монастыря, о котором вообщени гу-гу... А топонимика окружающих мест прямо орет, что Куликова битва состоялась именно в этом месте и не с монголами русские московиты бились, а с русскими же новгородцами. За воасть верховную....Победи новгородцы - и Россия ушла бы к швеям - ближайшим партнерам торгово-военным новгородцев. И состоялась бы Россия в этом случае вообще? Но... кости с оружием и конскими подковами лежат, а документов про это нет... Ибо нет... уничтожены немецкими "историками" ибо... Под присмотром немки Анны Иоанновны...