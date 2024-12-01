Ельцинская отрыжка в Татарстане

Евгений Марковский

Знаете, на днях показывали по тв казанский зоопарк. Так вот про обезьян: всех называли русскими именами, а ведущий, как дурачок улыбался, видимо, делая вид, что не понимает что к чему.... Им что плохо живется в составе России?