Сергей Мардан В Госдуму внесен законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов, если они не владеют русским языком.
Ельцинская отрыжка в Татарстане
Комментарии
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Евгений Марковский
Знаете, на днях показывали по тв казанский зоопарк. Так вот про обезьян: всех называли русскими именами, а ведущий, как дурачок улыбался, видимо, делая вид, что не понимает что к чему.... Им что плохо живется в составе России?
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1 час.
Иринушка
Значит пора почистить руководство татарской области. Именно области, никакой на хрен самопальности. Наигрались уже.
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14 мин.
И
Иринушка
А решение суда - показательный иммунитет таким преступникам.
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13 мин.
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