Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 937 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иринушка
    А откуда взялась азеровская диаспора на Камчатке ??? И доколе ???Наши сограждане т...
  • Валентина Власова
    Когда наши власти будут думать о своем народе,а не об айзерах,таджиках,узбеках ..Такое впечатление,что против коренно...Наши сограждане т...
  • Иринушка
    А решение суда - показательный иммунитет таким преступникам.Ельцинская отрыжк...

Ельцинская отрыжка в Татарстане

Ельцинская отрыжка в Татарстане

Сергей  Мардан В Госдуму внесен законопроект о запрете принимать в школы детей мигрантов, если они не владеют русским языком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Марковский
Знаете, на днях показывали по тв казанский зоопарк. Так вот про обезьян: всех называли русскими именами, а ведущий, как дурачок улыбался, видимо, делая вид, что не понимает что к чему.... Им что плохо живется в составе России?
Ответить
1 час.
Иринушка
Значит пора почистить руководство татарской области. Именно области, никакой на хрен самопальности. Наигрались уже.
Ответить
14 мин.
И
Иринушка
А решение суда - показательный иммунитет таким преступникам.
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх