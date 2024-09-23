Нежное яблочное печенье

Вкусное и простое в приготовлении печенье с яблоками. Тесто нежное, а начинка невероятно ароматная! Ингредиенты на 18 штук: Песочное тесто: 100 г сливочного масла комнатной температуры 60 г сахара 1 яйцо (среднее) ванилин 150 г пшеничной муки 50 г миндальной муки Крамбл: 50 г сливочного масла 50 г сахара 60 г пшеничной муки 60 г миндальной муки Начинка: 2 средних яблока 1 ч.