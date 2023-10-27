Женщинам на заметку: Врачи назвали продукты, способные вызвать рак груди

Специалисты объяснили, почему девочкам-подросткам стоит отказаться от фастфудаЭндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на исследование учёных из Медицинского университета Южной Каролины пишет, что рак молочной железы может появиться из-за пристрастия девочек-подростков к вредной еде.
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