Политика как он...
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Политика как она есть

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Бывший американский разведчик раскритиковал Болтона за слова о Путине

Бывший американский разведчик раскритиковал Болтона за слова о Путине

Разведчик американских войск в отставке Скотт Риттер раскритиковал в социальной сети X бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона за его высказывание о российском лидере Владимире Путине.

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