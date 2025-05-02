Бывший американский разведчик раскритиковал Болтона за слова о Путине

Разведчик американских войск в отставке Скотт Риттер раскритиковал в социальной сети X бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона за его высказывание о российском лидере Владимире Путине.
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