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62ИНФО | Новости Рязани

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2 ноября в Рязани на трёх улицах отключили отопление и горячую воду

2 ноября в Рязани на трёх улицах отключили отопление и горячую воду

Ограничения связаны с ремонтом на теплотрассе в районе дома №17 по улице Татарской. До 18:00 ГВС и отопления не будет по следующим адресам: улица Гагарина, дома №№11, 16 (детский сад №123); улица 1-й проезд Гагарина, дом №12; улица Татарская, дома №№7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 17.

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