Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Генри Сехудо: «UFC оберегает Волкановски. Они хотят, чтобы Махачев надрал ему задницу»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо сообщил, что после боя с Алджамейном Стерлингом хочет подраться с Алексом Волкановски.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх