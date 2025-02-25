Удобрять или не удобрять? Фермеров Голландии отправят спросить у ИИ

Над системой, которая использует искусственный интеллект (ИИ) для определения правильного количества удобрений, которые должны быть внесены на поля, работает Вагенингенский университет и научно-исследовательский институт (WUR), 25 февраля сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.
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