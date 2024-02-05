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Закон, порядок, государство

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Ущерб за убитых тигром лошадей возместили жителю Уссурийского округа

Ущерб за убитых тигром лошадей возместили жителю Уссурийского округа

Жителям Приморья компенсировали ущерб, нанесенный амурским тигром в прошлом году. Новых лошадей взамен растерзанных получил фермер из Уссурийского городского округа.

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