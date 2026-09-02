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Нижегородская правда

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Город Богородск в Нижегородской области отметил 500-летие

Город Богородск в Нижегородской области отметил 500-летие

Фестивали гончаров и народного творчества, огненное шоу, море музыки и огромная ярмарка – в Богородске в эти выходные отгремели сразу два праздника.

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