В Приморье пляжный отдых малолетних детей с дядей обернулся трагедией

В Приморском крае произошел несчастный случай во время пляжного отдыха мужчины с племянниками. Приморцы решили искупаться в необорудованном месте, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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