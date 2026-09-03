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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Модрич о Роналду: «Феномен, монстр. Он забьет 1000 голов, я не сомневаюсь. Криштиану будет забивать даже в 50 лет. Его характер и уверенность в себе просто поражают»

Полузащитник « Милана »  Лука Модрич охарактеризовал форварда « Аль-Насра »  Криштиану Роналду . – Есть еще один 41-летний игрок, ваш старый партнер по команде и друг Криштиану.

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