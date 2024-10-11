Карадениз вспомнил, как звезда «Интера» попросил у него майку: «Ждал меня в подтрибунке»

Бывший игрок «Рубина» Гекдениз Карадениз в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку признался, что не менялся футболками ни с одним футболистом «Барселоны» после легендарной победы на «Камп Ноу» 20 октября 2009 года, но вспомнил, как защитник «Интера» Кристиан Киву сам подошел к нему с просьбой поменяться майками после игры в ЛЧ.