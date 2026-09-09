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Звезды сериала «Тайны Смолвиля» 25 лет спустя: скандалы, тюремные сроки и новые роли

Звезды сериала «Тайны Смолвиля» 25 лет спустя: скандалы, тюремные сроки и новые роли

В начале 2000-х «Тайны Смолвиля» подарили зрителям свежий взгляд на историю становления Супермена, а недавних новичков мгновенно превратили в главных молодежных кумиров поколения.

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