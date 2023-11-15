Актау может остаться без тепла, света и воды этой зимой – инженер

Инженер обеспокоен состоянием единственного источника коммунальных благ городаЭтим летом энергоузел – Мангистауский атомный энергетический комбинат, больше известный в народе как МАЭК, уже выходил из строя.
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