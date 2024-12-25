Царьград
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Царьград

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После падения Embraer 190 в аэропорту Актау погибли минимум 10 пассажиров

После падения Embraer 190 в аэропорту Актау погибли минимум 10 пассажиров

Всего на борту было 67 пассажиров и пять членов экипажа.В результате крушения пассажирского самолёта Embraer, выполнявшего рейс в город Грозный и рухнувшего в аэропорту Актау, погибли не менее десяти человек.

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