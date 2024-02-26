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Позитив для оптимистов

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Прямо сейчас Киев судорожно ищет варианты для переговоров с Россией. Началась стадия "Торг"

Прямо сейчас Киев судорожно ищет варианты для переговоров с Россией. Началась стадия "Торг"

© POOL /UKRAINIAN PRESIDENTIA KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS СТАДИЯ "ТОРГ": КИЕВ СУДОРОЖНО ИЩЕТ ВАРИАНТЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ С РОССИЕЙ Большая пресс-конференция Зеленского и Ермака показала, что украинская сторона, как минимум, в тупике.

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
Доктор сказал в морг, значит в морг.
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14 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
До последнего хохла приказали зе воевать с Россией. Хохол подох России по хуй.
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10 час.

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