«Он доминирует, я подчиняюсь». Жена главного тренера «Зенита» Семака сделала откровенное признание

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сделала откровенное признание, отвечая на вопросы в инстаграмеАнна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сделала откровенное признание, отвечая на вопросы в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), где у нее в настоящее время 1,9 млн подписчиков.