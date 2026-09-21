Калугу и область ночью атаковали беспилотники

В ночь на 21 сентября Калужскую область атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, в ночь на понедельник силы ПВО уничтожили 13 БПЛА над территориями Козельского, Мещовского, Сухиничского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Jaecoo J7: сдержа...
- Молодая калужанка...
- Жительница Обнинс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым