В Барнауле симфонический оркестр исполнит великие хиты группы Depeche Mode

Неповторимое сочетание инструментов создаст атмосферу, которую нельзя передать словами В ДК Барнаула 12 февраля 2025 года пройдет шоу Enjoy the symphony, на котором хиты группы Depeche Mode исполнит официальный трибьют-бенд Devotion mode.
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