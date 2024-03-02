Гагаузия - автономия в составе Молдовы - вслед за Приднестровьем обратилась к России за помощью

Алексей Горшков

По идее, Приднестровье - бывшая до 1940 г. Молдавской АССР в составе Украинской ССР, о том,что Украина такую русофобскую позицию займёт - никто и подумать не мог! Молдавия в 1918 году Румынией захвачена была, чего СССР НИКОГДА НЕ ПРИЗНАВАЛ - даже в отличие от западных земель Украины и Белоруссии. Если "копнуть" еще глубже - в Российской империи эти земли считались даже НЕ МОЛДАВСКИМИ, А НОВОРОССИЙСКИМИ, что по этническому составу населения - лично на мой взгляд - даже ближе к истине. Кстати, к Приднестровью БЛИЖЕ, чем к Молдавии и такая молдавская автономия, как Гагаузия - тюркоязычная, но тоже к России тяготеющая! Не повторить бы донбасской ошибки - он ещё в 2014 положительный референдум о вхождении в состав России провёл, а мы только к 2022 году "раскачались"! Ругать и не признавать нас всё равно будут - делай мы что-нибудь или нет! А ПРИОБРЕСТИ СМОЖЕМ !!! К тому же сейчас мы гораздо сильнее ВЫПОТРОШЕННОЙ США Европы, а будет ли это выгодное для нас соотношение сил сохраняться, или Европа "за ум возьмётся" и станет мощнее - "бабушка надвое сказала"!