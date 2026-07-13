Пять вневременных стилей интерьера: мой опыт создания уютного пространства

За годы увлечения дизайном я не раз ловила себя на мысли, что гонка за трендами — это путь в никуда. Сегодня в моде лофт с его нарочитой грубостью, завтра — изысканный ар-деко, а послезавтра дизайнеры вновь провозглашают эпоху радикального минимализма.