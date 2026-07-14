МИД назвал фальшивкой новости о вводе выездных виз для россиян Российский МИД вновь опровергает волну слухов о якобы готовящихся ограничен.
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МИД назвал фальшивкой новости о вводе выездных виз для россиян Российский МИД вновь опровергает волну слухов о якобы готовящихся ограничен.
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